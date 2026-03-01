Арагчи обвинил противников дипломатии в дезинформации и провокации ударов США

Военная операция США стала результатом целенаправленной кампании по срыву переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу ABC News, комментируя причины эскалации конфликта.

"Очень жаль, что те, кто выступает против мира, дипломатии и переговоров, поняв, что дипломатический процесс идет, решили его подорвать. Они создали в СМИ волну обвинений и дезинформации против Исламской Республики Иран. В итоге им удалось убедить президента [США Дональда] Трампа совершить это неспровоцированное и неоправданное нападение", - заявил Арагчи.

Министр подчеркнул, что Иран был настроен на конструктивный диалог, однако внешние силы намеренно исказили намерения Тегерана, чтобы втянуть США в военное противостояние. По словам Арагчи, массированная информационная атака в конечном итоге достигла своей цели, прервав путь к мирному соглашению, который казался достижимым.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.