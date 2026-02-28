Ирану нельзя вооружаться ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением на фоне совместной с США военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, премьер отметил, что Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от Ирана.

"Я благодарю нашего великого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство.

В течение 47 лет иранские власти кричали: "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!". Проливалась наша кровь, убито множество американцев.

Ирану нельзя позволить вооружаться ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству.

Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки.

Пришло время всем народам Ирана - персам, курдам, азербайджанцам, белуджам и ахвазцам - построить свободный и миролюбивый Иран.

Я призываю вас, граждане Израиля, следовать указаниям Командования тыла. В ближайшие дни, в ходе операции "Рычащий лев", от нас всех потребуется проявить терпение и внутреннюю силу.

Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться и вместе мы обеспечим будущее Израиля", - сказал Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.