В Мексику привезли Кубок мира по футболу

Кубок мира - трофей, вручаемый за победу на чемпионате мира по футболу, прибыл в Мексику. Торжественную церемонию встречи трофея в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса возглавил министр иностранных дел страны Хуан Рамон де ла Фуэнте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мексиканский МИД на своей странице в социальной сети X.

В ведомстве добавили, что трофей совершит турне по стране, которая примет турнир вместе с США и Канадой, чтобы "встретиться с народом Мексики".

"Мексика готова тепло, организованно, безопасно и с уважением принять гостей со всех уголков мира. Мексика - это страна, которая руководствуется институтами, живет в условиях правового государства, укрепляющегося с каждым днем под руководством президента Клаудии Шейнбаум", - заявил глава МИД, слова которого приводятся в сообщении.

24 февраля портал The Athletic сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Представитель ФИФА, имя которого не раскрывается, заявил, что в организации охвачены тревогой на фоне хаотичных событий, информация о которых распространяется по новостным каналам по всему миру. Он также предупредил, что стыковые матчи могут быть перенесены, если ФИФА не сможет быстро убедиться в безопасности всех участников и заинтересованных сторон. При этом источник издания воздержался от прямого подтверждения того, что игры пройдут в Мексике, заявив, что организация не будет комментировать "гипотетические предположения и домыслы".

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В ЧМ-2026 впервые примут участие 48 сборных. Стартовый матч планируется провести 11 июня в Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).