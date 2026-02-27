Премьер Эфиопии почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

27 февраля находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле возложены свежие цветы.

Также были возложены цветы к могилам выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.