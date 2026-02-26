Состав кассовых чеков уже давно является предметом обсуждений. Существует мнение, что они могут представлять риск для здоровья. По словам специалистов, в термобумаге, на которой печатаются используемые нами ежедневно кассовые чеки, может содержаться химическое вещество бисфенол А (BPA). Оно также применяется при производстве пластиковых изделий и особенно легко выделяется при воздействии тепла, после чего может проникать через кожу человека.

Как сообщает Day.Az, исследования показывают, что при длительном удерживании чека в руках BPA способен попадать на кожу пальцев, а затем - в организм. Ученые отмечают, что это вещество относится к группе соединений, влияющих на эндокринную систему, и может вызывать нарушения гормонального баланса.

Длительное и интенсивное воздействие BPA может негативно сказаться на репродуктивной системе, повысить риск бесплодия, а во время беременности - повлиять на развитие плода. В ряде исследований также изучалась возможная связь вещества с развитием мозга у детей, функцией щитовидной железы и рисками для сердечно-сосудистой системы.

В то же время международные организации здравоохранения подчеркивают, что потенциальные риски BPA в основном зависят от дозы и продолжительности воздействия. Во многих странах использование этого вещества уже ограничено либо заменено альтернативными компонентами.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

- не держать чек в руках длительное время;

- мыть руки после контакта с ним;

- не позволять детям играть с чеками;

- по возможности выбирать электронные чеки.

Отмечается, что кратковременный повседневный контакт обычно не считается высоким риском. Однако для сохранения здоровья полезно быть информированным и соблюдать базовые профилактические меры.