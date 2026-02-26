Лига чемпионов: "Реал" вышел в 1/8 финала

Мадридский "Реал" обыграл "Бенфику" в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет на 14-й минуте открыл Рафаэл Силва, выведя лиссабонцев вперед. Уже через две минуты Орельен Тчуамени восстановил равновесие. На 32-й минуте Арда Гюлер отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за офсайда. Победный мяч на 80-й минуте забил Винисиус Жуниор.

В первом матче "Реал" также оказался сильнее - 1:0, поэтому по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше. В 1/8 финала испанский клуб сыграет с "Манчестер Сити" или "Спортингом".

По итогам общего этапа "Бенфика" набрала девять очков и заняла 24-е место, а "Реал" с 15 баллами расположился на девятой строчке.