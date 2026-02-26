Администрация США не причастна к инциденту с катером у Кубы

Представители американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером у побережья Куба.

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, власти США в настоящее время выясняют, пострадали ли в результате произошедшего американские граждане или лица, постоянно проживающие в Соединенных Штатах.

"Наше посольство в Гаване занимается этим вопросом, пытаясь получить доступ к людям, которые находились на этих судах, чтобы установить, были ли они гражданами США или постоянными жителями", - отметил Рубио.

Госсекретарь также назвал произошедшее чрезвычайно необычным инцидентом. Он добавил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определены после получения полной информации о случившемся.

Ранее The New York Times сообщила, что американский катер, который вошел в территориальные воды Куба, не имел отношения к Военно-морским силам США или к Береговой охране США.