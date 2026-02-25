https://news.day.az/world/1818333.html В Китае сотрудникам раздали $26 млн наличными на корпоративе - ВИДЕО В Китае сотрудникам раздали $26 млн наличными на корпоративе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На празднике для 7 тысяч работников установили 800 столов и разложили на них деньги - каждый мог взять столько, сколько унесёт.
На празднике для 7 тысяч работников установили 800 столов и разложили на них деньги - каждый мог взять столько, сколько унесёт.
Компания проводит такую акцию ежегодно, однако в прошлом году объём премий был значительно меньше - около $9 млн.
