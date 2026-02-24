В Азербайджане сокращается импорт мяса

В Азербайджане сокращается объем импорта мяса. Продавцы считают, что этот процесс связан как с расширением внутреннего производства, так и с изменением цен на внешних рынках.

По их словам, в настоящее время местная баранина стоит 20 манатов, говядина - 17 манатов, что невыгодно для фермеров.

Как передает Day.Az, экономист Рашад Гасанов в комментарии Milli.Az заявил, что снижение импорта мяса обусловлено несколькими факторами.

"Рост внутреннего производства привел к частичному снижению зависимости от импорта. Это увеличило долю местной продукции на рынке. С начала 2025 года наблюдается заметное сокращение импорта мяса - за прошлый год снижение составило 18,8%", - пояснил он.

По его словам, соответствующая тенденция зафиксирована и в январе 2026 года.

"В январе импорт мяса сократился на 10%. То есть на рынке существует дисбаланс между спросом и предложением", - добавил эксперт.