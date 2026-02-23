Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Бруней-Даруссалама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Бруней-Даруссалама.

Нынешний уровень азербайджано-брунейских отношений, построенных на дружбе и взаимном уважении, вызывает удовлетворение. Верю, что в интересах наших дружественных народов мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Бруней-Даруссаламу - постоянного благополучия и процветания".