Гороскоп на 23 февраля

Если вы ждете, что сегодня в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, сегодня гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви - все это сегодня не слишком актуально. Зато день хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков и подписания брачных контрактов, а также для планирования и организации любых мероприятий. Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Овен сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Овну посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Телец

Сегодня Телец настроен работать с полной самоотдачей - потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Тельца выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Тельца приятными бонусами.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости они способны виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Близнецы сегодня сумеют произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к их компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Рак

Сегодня Раку противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Рак сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Лев

Сегодня во всем, за что бы Лев ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Льва, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Льву сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ней и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Дева не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что ее поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу ее отношениям.

Весы

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Весам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Весов имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Весов будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если их все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Скорпион

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Скорпиона перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Скорпиону не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Скорпиону необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Стрельца бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Стрелец будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Козерог

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Козерога! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня эта смелость будет гармонично дополняться коммуникабельностью и организованностью. И ситуация, и окружающие будут поощрять Козерога совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Козерога сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Водолей

Сегодня Водолей может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Рыбам ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Рыбы сегодня способны творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.