Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш братский народ по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия и выразить наилучшие пожелания.

Нас очень радует, что основанные на братстве отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, являющиеся хорошим примером крепкой дружбы, с каждым днем расширяются и наполняются новым содержанием. Существующий между нами политический диалог высокого уровня сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

Хотел бы особо отметить плодотворную совместную деятельность наших стран в сферах возобновляемой энергетики и инвестиций. Строительство и недавний ввод в эксплуатацию компанией ACWA Power Вашей братской страны ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт является ярким примером нашего тесного партнерства.

Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-саудовских межгосударственных отношений, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Пользуясь этой приятной возможностью, также сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а Саудовской Аравии - постоянного благополучия и процветания".