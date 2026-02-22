Солнечная активность снизилась до минимума за два года

После бурного января и начала февраля солнечная активность резко снизилась до минимальных значений за последние два года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Это снижение произошло впервые с апреля 2024 года. Пока неясно, как этот тренд может измениться, хотя, вероятно, солнечная активность полностью не прекратится.

"Солнце, побив в начале года два рекорда столетия по силе радиационного шторма и числу сильных вспышек в одной области, теперь выглядит полностью опустошенным", - отмечают ученые.

Они сравнили текущую ситуацию с "началом долгой депрессии", предполагая, что этот спад будет временным, но может продолжиться.