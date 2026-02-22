https://news.day.az/world/1817690.html В Тиране проходят массовые протесты - ВИДЕО В Тиране, столице Албании, уже вторую ночь подряд антиправительственные протесты перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
В Тиране проходят массовые протесты - ВИДЕО
В Тиране, столице Албании, уже вторую ночь подряд антиправительственные протесты перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
