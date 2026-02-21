Дональд Трамп обратился к Криштиану Роналду

Дональд Трамп опубликовал видео, в котором обратился к форварду "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как сообщает Day.Az, Трамп заявил: "Криштиану Роналду, ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке. Собирай вещи, ты нам нужен как можно скорее".

Кроме того, Трамп также выложил ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором он играет в мяч с португальцем в Белом доме. Этот ролик президент США уже публиковал в ноябре.

Напомним, что в 2025 году Трамп принимал Роналду в Овальном кабинете, где они сделали совместную фотографию.