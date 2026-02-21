https://news.day.az/sport/1817620.html Дональд Трамп обратился к Криштиану Роналду - ФОТО - ВИДЕО Дональд Трамп опубликовал видео, в котором обратился к форварду "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Как сообщает Day.Az, в ролике, сгенерированном искусственным интеллектом, Трамп играет в мяч с португальцем в Белом доме. Трамп заявил: "Криштиану Роналду, ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке.
Кроме того, Трамп также выложил ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором он играет в мяч с португальцем в Белом доме. Этот ролик президент США уже публиковал в ноябре.
Напомним, что в 2025 году Трамп принимал Роналду в Овальном кабинете, где они сделали совместную фотографию.
