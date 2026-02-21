Участие в Совете мира повышает влияние Азербайджана и Казахстана на глобальной арене

Участие в Совете мира повышает роль и влияние Азербайджана и Казахстана на глобальной арене.

Об этом сказал в беседе с Day.Az директор Института прикладных этнополитических исследований, казахстанский политолог Талгат Калиев.

По его словам, Совет мира - структура достаточно новая, и ее потенциал и возможности пока оценивать сложно.

"Но, учитывая, что ее инициатором является президент самой мощной сверхдержавы, думаю, что как минимум в краткосрочной и среднесрочной перспективе оно будет иметь достаточно заметный эффект. Для Казахстана и Азербайджана участие в этом проекте носит как имиджевый, так и достаточно ощутимый геополитический эффект, поскольку повышает роль, значимость наших стран, их субъектность и позволяет позиционироваться на глобальном уровне с новой позицией ответственности и влияния", - сказал он.

Калиев считает, что участие Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Такаева в работе Совета мира будет, безусловно, предполагать и участие в формировании повестки организации.

"Это также способно привлечь внимание к нашему региону, который сегодня рассматривается уже в формате C6, как макрорегион. Он рассматривается не только как Центральная Азия и Южный Кавказ по отдельности, а как относительно цельная и органичная географическая территория с общими принципами, подходами, ценностями и стандартами безопасности. Поэтому я думаю, что участие в Совете мира, безусловно, должно повлечь для нас очевидные плюсы", - добавил он.

Напомним, что 19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в заседании.

Али Гасымов