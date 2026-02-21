Принца Эндрю могут исключить из престолонаследия

Букингемский дворец не будет препятствовать парламенту, если он решит лишить брата короля Карла III, Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, права на престол.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times.

"Вопрос о возможном исключении господина Маунтбаттена-Виндзора из линии престолонаследия - это исключительно дело парламента, и мы, конечно, не будем вмешиваться или противодействовать решению парламента", - отметил источник в Букингемском дворце.

Премьер-министр Кир Стармер готов внести законопроект, который лишит Эндрю прав на престол, и администрация короля Великобритании заявила, что не будет этому мешать.

Эндрю утратил свои королевские титулы в октябре на фоне скандала, связанного с его отношениями с Джеффри Эпштейном, американским финансистом, обвиненным в педофилии. Однако он по-прежнему занимает восьмое место в очереди на престол, сразу после принца Уэльского и его детей, а также герцога Сассекского с его детьми.

После его ареста возникли требования лишить его этого права, что потребует внесения соответствующего законодательства, которое будет рассмотрено министрами после завершения полицейского расследования.

Ранее мы сообщали, что младший брат короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был отпущен из полиции спустя 12 часов задержания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна.