На некоторых дорогах в Баку ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ на ряде участков в городе Баку будет временно ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA).

Отмечается, что с 20 февраля 23:00 до 23 февраля 08:00 в Баку, в Хатаинском районе, на улице Фазаила Байрамова (на участке от проспекта Хатаи до улицы Гюляры Гадирбейовой) движение транспортных средств будет частично ограничено.

Кроме того, с 21 февраля 08:00 до 23 февраля 22:00 в Баку, в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице Явера Алиева (на участке от улицы Гачаг Наби до улицы Мамедали Шарифли Низаминского района) движение транспортных средств будет полностью ограничено.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на указанных участках, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, а при необходимости пользоваться альтернативными маршрутами.