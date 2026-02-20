Пошлины Трампа официально признали незаконными

Верховный суд США в пятницу, 20 февраля, признал незаконными так называемые "взаимные" пошлины, введенные Дональдом Трампом в апреле прошлого года в отношении большинства торговых партнеров Вашингтон.

Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что Трамп не имел права применять закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения тарифов без одобрения Конгресса, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Суд вынес свое решение большинством в шесть голосов против трех. Против трамповских тарифов высказались в том числе трое консервативных судей.

Решение было вынесено по иску предприятий, пострадавших от тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых возглавляют демократы.

Трамп применил IEEPA в апреле 2025 года, введя различные пошлины на товары почти из всех стран мира. Тогда он заявил, что торговый дефицит США представляет собой "экстраординарную угрозу".

Решение Верховного суда США не затрагивает отраслевые тарифы, такие как тарифы на сталь, алюминий и автомобили, отмечает AFP.

Официальный представитель ЕС заявил, что в Брюсселе внимательно изучают решение Верховного суда США и продолжают выступать за низкие тарифы. "Мы поддерживаем тесный контакт с администрацией США, стремимся выяснить, какие шаги она намерена предпринять в ответ на это решение", - заявил пресс-секретарь.