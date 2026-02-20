Костюмы и бутафория, сценки и хореографические этюды из азербайджанского кино

С участием Хора имени Джахангира Джахангирова под руководством художественного руководителя, заслуженного учителя, кандидата философских наук в области искусства Тараны Юсифовой в Международном центре мугама состоялся концерт под названием "Две души встречаются", посвящённый киномузыке, сообщает Day.Az.

В программе звучали известные мелодии из азербайджанских и зарубежных фильмов и популярные песни.

Ведущей концерта была заслуженная артистка Диляра Алиева. Она не только представляла музыкальные номера, но и рассказывала о фильмах, в которых они звучали, устанавливая интерактивный контакт со зрителями.

Дирижируя хором, Тарана Юсифова также присоединялась к коллективу в роли бэк-вокалистки, что оживляло концерт и придавало программе дополнительную яркость и динамичность.

Программа включала также показ костюмов и бутафории, которые напомнили о сценках из фильмов и хореографические этюды - все это создало атмосферу праздника и вызвало живой интерес у зрителей.

Некоторые номера в программе сопровождались инструментально: на фортепиано исполняла заслуженная артистка Наргиз Алиева, на электропиано - заслуженный артист Эльдар Мамедов, а на ударных - молодой исполнитель Юсиф Рустамов.

В живом исполнении прозвучали музыкальные произведения из азербайджанских фильмов: "Möcüzələr adası", " Əhməd haradadır ?", "Alma almaya bənzər", "Bəxtiyar", "Torpaq, dəniz, od, səma", "Bəyin oğurlanması" и других. Также были исполнены музыкальные номера из таких фильмов, как "Ромео и Джульетта", "Служебный роман" и т.д.

Атмосфера концерта подарила всем незабываемые впечатления. Концерт вызвал большой интерес и зрители бурными аплодисментами встречали каждое выступление.

В завершение концерта зрители особенно тепло встретили выступление народного артиста, ханенде Тейюба Асланова, заслуженных артистов Диляры Алиевой и Рафаэля Искендерова.

В этом году Хору имени Джахангира Джахангирова МЦМ исполняется 90 лет. В течение этого года запланированы интересные концерты, посвящённые юбилею.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.