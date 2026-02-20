Азербайджан отправил Украине партию энергооборудования

Из Азербайджана в Украину отправлены 31 генератор и автоматические резервные системы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Дипломат отметил, что оборудование будет передано подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, больницам, пострадавшим от российских ударов.

"Помощь стала возможна благодаря поддержке неравнодушных азербайджанских компаний и граждан, посольство Украины в Азербайджане и дипломатов стран-партнеров. Это больше, чем просто техника. Это свет в больницах, тепло в домах украинских семей. Это возможность спасателям оперативно отреагировать и восстановить жизненно важную инфраструктуру. Вместе теплее. Вместе мы сильнее", - сказал Юрий Гусев.