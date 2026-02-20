Участие Азербайджана в первом заседании Совета мира отражает активную позицию Баку в глобальном диалоге

19 февраля в Вашингтоне произошло важное событие, находившееся в центре международной повестки - состоялось первое заседание Совета мира. Создание такой платформы не случайно в эпоху, когда меняется архитектура глобальной безопасности. В заседании также принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Эта встреча на фоне новых международных реалий дала важные политические месседжи с точки зрения формирования механизмов диалога, сотрудничества и устойчивого мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"В последние годы в системе международных отношений наблюдаются серьезные трансформации. Углубление региональных конфликтов, усиление конкуренции между державами, борьба за энергетическую безопасность и транспортные маршруты напрямую влияют на глобальную стабильность. В этом контексте создание Совета мира можно рассматривать как показатель потребности международного сообщества в диалоге и взаимопонимании. Основной целью Совета является координация мирных инициатив в различных регионах, содействие формированию атмосферы доверия между сторонами и оказание поддержки в построении устойчивых механизмов безопасности. Эта платформа открывает новые возможности для сотрудничества как на межгосударственном, так и на региональном уровнях. Участие Президента Ильхама Алиева в заседании является наглядным показателем важности, которую Азербайджан придает международной повестке мира. Азербайджан на фоне новых реалий, сложившихся в регионе в последние годы, демонстрирует активную позицию как в политическом, так и в дипломатическом плане", - сказал политолог.

По его словам, участие главы государства во встрече содержит несколько важных посылов. "Азербайджан является активным участником мирных процессов; обеспечение устойчивой стабильности в регионе - стратегический приоритет Баку; защита и продвижение национальных интересов на глобальных платформах осуществляются на постоянной основе. Азербайджан в качестве основной цели определил обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе в постконфликтный период. В этой связи состоявшееся в Вашингтоне заседание создало важную возможность еще раз донести позицию Азербайджана до международной аудитории.

В последние годы Азербайджан выступил с рядом инициатив мира и сотрудничества не только на региональном, но и на глобальном уровне. Выступая надежным партнером Европы в области энергетической безопасности, наша страна также способствует укреплению межконтинентальных связей с помощью транспортно-логистических проектов. Баку также стал активным дипломатическим центром в плане проведения международных мероприятий. Это свидетельствует о приверженности Азербайджана модели многостороннего сотрудничества. Участие в первом заседании Совета мира еще раз подтвердило приверженность Азербайджана этим принципам", - сказал A.Гараев.

Он отметил, что проведение такой встречи в Вашингтоне также заслуживает особого внимания. Столица США традиционно является одним из центров формирования глобальных политических решений. Первое заседание, проведенное здесь, повышает международную легитимность и политический вес Совета.

"В эпоху, когда наблюдается кризис доверия на глобальном уровне, такие инициативы имеют особое значение. Деятельность Совета мира может сыграть важную роль по нескольким направлениям. Это создание механизмов поддержки решения региональных конфликтов, расширение платформ гуманитарного и экономического сотрудничества, продвижение мер построения доверия, укрепление институциональных основ политического диалога. Если Совету удастся сформировать практические механизмы, это может привести к появлению новой модели сотрудничества в системе международных отношений. Участие Азербайджана в Совете мира можно расценить как продолжение сбалансированного внешнеполитического курса страны. Баку стремится выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества как в региональном, так и в глобальном плане. Обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе, безопасности транспортных и энергетических проектов, углубление экономической интеграции, содействие отношениям, основанным на нормах и принципах международного права, являются главными приоритетами для Азербайджана", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что первое заседание Совета мира, состоявшееся 19 февраля в Вашингтоне, можно расценить как начало нового этапа в глобальных политических процессах. Участие Президента Ильхама Алиева в этом заседании еще раз продемонстрировало активную поддержку Азербайджаном международных мирных инициатив и его принципиальную позицию, направленную на обеспечение стабильности в регионе.

"В современных международных реалиях мир обеспечивается не только заявлениями, но и конкретными шагами и постоянным диалогом. Активное участие Азербайджана в этом процессе является показателем растущего международного авторитета страны и ее имиджа ответственного партнера. Дальнейшая деятельность Совета мира может способствовать формированию нового формата сотрудничества в системе международных отношений. Азербайджан же в этом процессе продолжает укреплять свои позиции как регионального лидера и сторонника глобального диалога", - сказал он.