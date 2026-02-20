Предстоящий 17-дневный период нерабочих дней в марте вновь актуализировал вопрос трудовых прав работников и порядка начисления заработной платы. В центре внимания - оплата труда сотрудников, привлекаемых к работе в эти дни, а также принцип двойной оплаты. Одновременно законодательством регулируются механизмы предоставления дополнительных дней отдыха.

Как сообщает Day.Az, экономист Асиф Ибрагимов в комментарии Demokrat.az отметил, что обновленный Трудовой кодекс Азербайджана является одним из документов, наиболее часто подвергавшихся изменениям как внутри страны, так и в международной практике регулирования трудовых отношений.

По его словам, в новой редакции Кодекса учтены международные стандарты социальной ответственности, современные тенденции и другие важные аспекты.

"Оплата труда работников, занятых в нерабочие дни, предусмотрена в двойном размере за каждый рабочий день. Это минимальный уровень оплаты за работу в выходные, праздничные и траурные дни. По желанию сотрудника вместо двойной оплаты может быть предоставлен дополнительный день отдыха. Особенно в сфере услуг необходимо обеспечивать бесперебойное обслуживание граждан, и труд таких работников также оплачивается в двойном размере. Привлечение к работе допускается только с обязательного согласия сотрудника и соответствующим официальным оформлением", - подчеркнул он.

То есть, если вас вызывают на работу в праздничный день, оплата должна производиться в двойном размере по сравнению с обычным рабочим днем. Например, если ваш дневной заработок составляет 30 манатов, за каждый праздничный день работы вы должны получить 60 манатов. Если вы не хотите получать дополнительную оплату, вы вправе потребовать у работодателя предоставить вам другой день отдыха.

Работодатель не имеет права привлекать сотрудника к работе принудительно - необходимо его согласие и издание официального приказа. Эти нормы обеспечивают правильный расчет заработной платы и защиту трудовых прав работников. В период длительных выходных особенно важно, чтобы сотрудники сфер услуг и производства были осведомлены о своих правах.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров, в связи с совпадением праздников Новруз и Рамазан, а также переносом выходных дней, с 20 по 30 марта включительно будет 11 дней подряд без работы. Кроме того, поскольку 8 Марта - Международный женский день - приходится на воскресенье, 9 марта также объявлено выходным. Таким образом, в марте граждане будут отдыхать в общей сложности 17 дней с учетом праздничных и выходных дней.