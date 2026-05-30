Москва отозвала посла из Еревана
Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД России.
"Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
