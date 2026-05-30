Азербайджан готов быть партнером, но в просителях ни у кого состоять не будет

Независимость, прежде всего, означает, что все решения ты принимаешь сам, а не действуешь по указке или с оглядкой на кого-то. Подлинно независимой может быть и небольшая страна.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Напомним, что на встрече с жителями освобожденного села Беюк Галадереси Шушинского района 28 мая Президент Ильхам Алиев сказал: "Независимость - это великое благо, великое достижение. Однако подлинная независимость бывает тогда, когда страна способна проводить независимую политику. И Азербайджан относится к числу таких стран".

По словам Мусабекова, Азербайджан по своим размерам, населению и экономике никак не может сравниться с мировыми державами. Есть глобальные игроки, есть региональные игроки, и все это нужно принимать во внимание. Но когда ты учитываешь региональный и глобальный баланс сил и при этом можешь принимать решения, исходя из национальных интересов, это означает, что ты независим.

"Если же тебе те или иные шаги диктуют извне, и ты следуешь им в силу своей экономической или военно-политической зависимости от того или иного центра, это значит, что твоя независимость весьма условна. Она сомнительна и тогда, когда ты действуешь вопреки указаниям извне и тебя подвергают за это репрессиям.

Азербайджан не только восстановил свою независимость, но и последовательно осуществляет этот курс в своих собственных интересах. Мир принял нашу независимость, наша независимая политика принесла нам уважение. Мы принимаем решения, исходя из собственных национальных интересов. Понятно, что мы при этом учитываем и интересы соседей и партнеров, так как не живем в изоляции от мира. Но все решения Баку принимает только сам и ориентируется при этом, в первую очередь на интересы Азербайджана.

И еще - ты независим, если в состоянии оплачивать собственные счета. Азербайджан в состоянии это делать. Мы ни у кого ничего не просим. Мы за все платим сами. Мы готовы быть партнерами, но в просителях ни у кого состоять не будем", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева