КСИР сообщил о прохождении 26 судов через Ормуз

За последние сутки через Ормузский пролив при координации с Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции прошли 26 судов.

Как передает Day.Az, об этом заявили Военно-морские силы КСИР.

Согласно информации, через пролив проследовали нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, безопасность которых обеспечивали иранские силы.

В КСИР подчеркнули, что прохождение через Ормузский пролив возможно только после получения соответствующего разрешения и координации. В организации предупредили, что любые попытки прохода без согласования будут расцениваться как нарушение, после чего будут приниматься необходимые меры.

Отмечается, что минувшей ночью несколько судов попытались незаконно войти в Персидский залив, отключив системы слежения. После ряда предупреждений Военно-морские силы КСИР задержали два судна, а остальные были вынуждены изменить курс и вернуться назад.

Также в КСИР заявили, что американские военные нарушили режим прекращения огня, выпустив несколько ракет по пустующей территории аэропорта Бендер-Аббаса. По данным иранской стороны, пострадавших в результате удара нет. В ответ был нанесен удар по американской авиабазе, с которой, как утверждается, была совершена атака.

Напомним, что в результате конфликта между США, Израилем и Ираном, продолжавшегося с 28 февраля по 7 апреля, возникли серьезные ограничения на свободное судоходство через Ормузский пролив.

После того как переговоры между США и Ираном по ядерной программе не принесли конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали авиаудары по территории Ирана. В ответ Тегеран приступил к ракетным атакам и ударам беспилотниками по Израилю и американским объектам в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня, однако состоявшиеся 11 апреля переговоры в Исламабаде завершились без достижения соглашения.