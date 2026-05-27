США захотели сократить военный вклад в НАТО

США планируют значительно сократить свой военный вклад в НАТО. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вашингтон намерен в будущем значительно сократить количество ключевых военных средств, включая американские истребители, боевые корабли, беспилотники и самолеты-заправщики, поставляемых НАТО в рамках планирования сил альянса", - говорится в материале.

По данным журнала, представитель главы Пентагона Пита Хегсета Александр Велес-Грин в конце прошлой недели провел брифинг для высокопоставленных должностных лиц из стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса. Там он проинформировал союзников Вашингтона о намерениях американской стороны.

США планируют значительно сократить свои обязательства в рамках механизма NATO Force Model, с помощью которого альянс осуществляет организацию, управление и командование национальными силами союзников. Образовавшиеся пробелы должны будут заполнить сами европейцы.