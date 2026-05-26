Джейхун Байрамов встретился с чешским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Петром Мацинкой в ​​кулуарах заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Защита целей и принципов Устава ООН и усиление ориентированной на ООН международной системы".

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках стратегического партнерства стран в​​политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Министры также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях.