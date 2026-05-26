https://news.day.az/politics/1837543.html Джейхун Байрамов встретился с чешским коллегой - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Петром Мацинкой в кулуарах заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Защита целей и принципов Устава ООН и усиление ориентированной на ООН международной системы".
Джейхун Байрамов встретился с чешским коллегой - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Петром Мацинкой в кулуарах заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Защита целей и принципов Устава ООН и усиление ориентированной на ООН международной системы".
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках стратегического партнерства стран вполитической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.
Министры также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре