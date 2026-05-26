Вот сколько лет самому пожилому избирателю в Азербайджане

Самому пожилому избирателю в Азербайджане 136 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сообщил на заседании, посвященном итогам составления и уточнения постоянного списка избирателей на 2026 год.

Он отметил, что общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 миллионов 332 тысячи 229 человек. Из них 47,6% - мужчины, 52,4% - женщины.

"Самой пожилой женщиной-избирателем является жительница Лянкяранского района Тамам Азизова Али гызы (1890 года рождения, 136 лет). Самым пожилым мужчиной-избирателем - житель Товузского района Фаррух Гаджиев Самед оглу (1920 года рождения, 106 лет)", - сказал он.

Председатель ЦИК также добавил, что число избирателей в возрасте 100 лет и старше составляет 209 человек.