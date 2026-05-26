Оркестр Cadenza представил концептуальную программу

Международный центр мугама стал еще раз площадкой для погружения в пространство музыкального эксперимента. В программе IV Бакинских дней современной музыки известный концерт камерного оркестра Cadenza под управлением дирижёра Самира Асадова представил концептуальную программу, объединившую новейшие сочинения композиторов Азербайджана и России, передает Day.Az.

Являясь попыткой заглянуть в тайны человеческого восприятия и особой деформации реальности, современная музыка погружает слушателей в широкую звуковую палитру - от хрупких акустических решений до радикального отказа от традиционных форм. Возможно, это сложное для восприятия неподготовленного слушателя искусство, но именно знакомство с ним и его популяризация помогают людям почувствовать новизну и красоту. То, что залы на таких концертах полные, а публика приходит слушать эту музыку, говорит о безусловной важности подобных событий и фестивалей для понимания и развития нового искусства.

В программе вечера прозвучали произведения для струнных квартетов, трио, кларнета и фортепиано. Пьеса "Way, light, tree" Романа Пархоменко погрузила зал в стихию солнечного света, пробивающегося сквозь плотное кружево листвы. "Composition No. 1" Виктора Екимовского увлекла слушателей мощными кульминационными каденциями. Звуковая иллюзия Владимира Николаева "Panopticum" создала ощущение, что исполнители существуют в параллельных мирах, ощущение иллюзорности окружающего мира. Сочинение Фатимы Мамедзаде "Мысль, оставленная в лесу" развернулось как изящная музыкальная зарисовка - тонкий диалог скрипки и фортепиано, балансирующий между воспоминаниями и действительностью. Глубоко и необычно прозвучало произведение Али Джафарзаде "9 Perspectives", заставляя задуматься о душе и тайнах бытия. Завершили этот ряд электроакустические вариации Хаяла Асадлы "Mövzu və altı sual" (Тема и шесть вопросов), где банальный бытовой сюжет постепенно уводит слушателя всё дальше от привычной реальности.

Солисты ансамля: Маммад Раджабли (кларнет), Акмурад Курбанов, Сейран Гасымов, Бахрам Долиев (скрипка), Тойлы Яхшиев (альт), Асим Халилов (виолончель, объекты), Афаг Гараева, Закир Асадов (фортепиано). Дирижёр: Самир Асадов. Профессионализм и исполнительская смелость солистов камерного оркестра Cadenza позволили в полной мере раскрыть новаторский замысел композиторов и представить публике интересное прочтение сложнейших современных сочинений.

В этот же день в Центре прошёл ещё один концерт, который перенёс слушателей в мир радикального гитарного авангарда. В программе прозвучали культовое сочинение Фаусто Ромителли "Trash TV Trance", цикл "4 studies" Артуро Корралеса, пьеса-медитация Джулии Лоруссо "Unspoken", произведение Эркки-Свена Тююра "Architectonics V" и триптих Брэндона Линкольна Ву Снайдера "3G Loop". Привычные гитарные приёмы здесь деконструировались, открывая новые абстрактные миры и обрушивая на зал мощный драйв рок-культуры.

Эту сложнейшую экспериментальную программу блестяще воплотил дуэт музыкантов - Алексей Потапов (электрогитара) и Рена Фахрадова (фортепиано). Они не просто исполнили новаторские сочинения, а подарили публике уникальную возможность открыть для себя новые грани и подлинную красоту современной музыки.

