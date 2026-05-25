https://news.day.az/world/1837261.html
Путин разрешил использовать ВС для защиты россиян за границей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование ВС РФ для защиты россиян в случае их ареста или преследования со стороны иностранных и международных судов.
Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован официально.
Согласно закону, российские военные могут быть задействованы для защиты граждан РФ от уголовного и иного преследования судами иностранных государств, а также международными судебными органами, действующими без участия России.
Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ранее закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации РФ.
