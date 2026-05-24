В Турции перевернулся автобус с туристами

На западе Турции перевернулся туристический автобус, пострадал водитель и 45 пассажиров. Об этом сообщила газета Türkiye, передает Day.Az.

Авария произошла в районе деревни Йылдыран провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале. Утверждается, что он вылетел с трассы в поле. Причину аварии сейчас устанавливают правоохранители, пишет источник.

По данным газеты, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее, угрозы жизни нет.