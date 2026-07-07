Армянам нужно перевернуть страницу вражды

Армянам нужно перевернуть страницу вражды.

Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный деятель искусств Азербайджана, музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумруд Дадашзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".