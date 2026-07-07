https://news.day.az/society/1846432.html Армянам нужно перевернуть страницу вражды - Зумруд Дадашзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Армянам нужно перевернуть страницу вражды. Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный деятель искусств Азербайджана, музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумруд Дадашзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Армянам нужно перевернуть страницу вражды - Зумруд Дадашзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армянам нужно перевернуть страницу вражды.
Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный деятель искусств Азербайджана, музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумруд Дадашзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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