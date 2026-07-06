Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Россия давно перестала делать вид, что воюет только с Украиной. И эта война все отчетливее показывает истинное отношение Москвы к Азербайджану. "Противник", который не воюет, не поставляет оружия, не вводит санкций, - и Москва считает его врагом ничуть не меньшим, чем саму Украину.

Причина такой ненависти проста и известна всем в Баку. Пока Россия использовала энергетику как оружие против половины Европы, Азербайджан выстраивал ровно то, что этому оружию противостоит, - независимые маршруты поставок нефти и газа, работающие в обход Москвы. SOCAR стал символом этой независимости. И именно поэтому стал мишенью.

Вечером 5 июля три ударных беспилотника типа "Шахед" ударили по автозаправочной станции SOCAR в селе Нечаяное Николаевской области. В результате удара было повреждено административное здание. Благодаря соблюдению мер безопасности персонал успел укрыться, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Называть это случайностью - значит сознательно закрывать глаза на очевидное. "Случайно" не бьют раз за разом по объектам одной и той же азербайджанской компании. То, что происходит с активами SOCAR на украинской территории, - это спланированная линия давления на Азербайджан.

В ночь на 8 августа 2025 года российские войска уже атаковали нефтебазу SOCAR в Одесской области, ранив четверых. Не прошло и десяти дней, как та же нефтебаза - с резервуарами общей емкостью свыше 16 тысяч кубометров - оказалась под новым массированным ударом десятков "Шахедов": горели насосная станция, операторские и технические помещения. Один и тот же объект атакован дважды за считанные дни.

6 августа 2025 года настала очередь газокомпрессорной станции под Одессой, у самой румынской границы. Через нее шли тестовые поставки азербайджанского газа в Украину - маршрут, который "Нафтогаз" и SOCAR Energy Ukraine запустили как первый практический шаг к диверсификации украинского энергоснабжения. Российские беспилотники ударили ровно по тому оборудованию, которое обеспечивало работу этого коридора. Совпадений в таком прицельном уничтожении инфраструктуры не бывает.

К этому нужно прибавить и посольство Азербайджана в Киеве, которое уже неоднократно получало повреждения в результате российских ударов поблизости. Неприкосновенность дипломатических представительств - один из немногих принципов международного права, соблюдавшихся даже в самых жестоких войнах прошлого столетия. Для Кремля это, судя по всему, необязательная деталь, если речь идет об Азербайджане.

Соберите эти эпизоды вместе, и картина перестает нуждаться в комментариях: посольство, нефтебаза дважды, газокомпрессорная станция, теперь заправка. Это не случайные попадания войны, где под раздачу идет любая инфраструктура без разбора. Это кампания против конкретной страны.

Логика Москвы здесь предельно циничная. Азербайджан годами выстраивал альтернативные маршруты поставок энергоресурсов в Европу и Украину, снижая зависимость региона от российской трубы. Каждый разрушенный резервуар SOCAR, каждая уничтоженная компрессорная станция - это удар не по абстрактной "вражеской логистике", а по конкретной политике Баку, которая Москве откровенно ненавистна. Так Россия отвечает на энергетическую самостоятельность соседа.

Международное право прямо запрещает удары по гражданской экономической инфраструктуре государств, не участвующих в конфликте. Азербайджан в этой войне - не воюющая сторона. SOCAR - не военный объект, а коммерческое предприятие, вложившее миллиарды в энергетическую безопасность целого региона.

Вывод из всего этого предельно прост и не требует дипломатических экивоков. Россия целенаправленно бьет по экономическим интересам и инфраструктуре Азербайджана в Украине - и делает это не первый раз, а системно, методично. Это открытая демонстрация враждебности к стране, которая построила собственную энергетическую политику. И если раньше это еще пытались объяснять обстоятельствами войны, то сегодня такие объяснения выглядят неубедительно. Слишком очевиден выбор целей. Слишком очевиден сигнал, который Москва адресует Азербайджану.