https://news.day.az/world/1846058.html Церемония прощания с Хаменеи продолжается В Иране продолжается церемония прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, церемония началась после траурной молитвы, состоявшейся сегодня. По предварительным оценкам, в траурных мероприятиях примут участие от 15 до 35 миллионов человек.
Церемония прощания с Хаменеи продолжается
В Иране продолжается церемония прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, церемония началась после траурной молитвы, состоявшейся сегодня.
По предварительным оценкам, в траурных мероприятиях примут участие от 15 до 35 миллионов человек. Если прогнозы оправдаются, нынешняя церемония станет крупнейшей в истории страны по числу участников, превзойдя прощание с аятоллой Хомейни в 1989 году, на которое, по различным данным, пришли около 10 миллионов человек.
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