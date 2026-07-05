Церемония прощания с Хаменеи продолжается

В Иране продолжается церемония прощания с бывшим Верховным лидером страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, церемония началась после траурной молитвы, состоявшейся сегодня.

По предварительным оценкам, в траурных мероприятиях примут участие от 15 до 35 миллионов человек. Если прогнозы оправдаются, нынешняя церемония станет крупнейшей в истории страны по числу участников, превзойдя прощание с аятоллой Хомейни в 1989 году, на которое, по различным данным, пришли около 10 миллионов человек.