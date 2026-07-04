В Азербайджане развиваются современные платежные решения

Потребители ожидают персонализированного подхода, поколения Z и Alpha формируют новые стандарты взаимодействия с брендами, а искусственный интеллект постепенно превращается в полноценного участника процесса покупки.

О том, как все эти изменения влияют на маркетинговые стратегии компаний в интервью Day.Az рассказала Анастасия Ненашева - старший директор, глава департамента маркетинга Visa в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Говоря о глобальных тенденциях, которые в наибольшей степени определяют маркетинговые стратегии международных компаний, Ненашева подчеркнула, чтосегодня потребители проводят все больше времени на цифровых площадках и ожидают максимальной гибкости и персонализации.

"Они рассчитвают на бесшовный опыт во всех точках взаимодействия с брендом, будь это физический магазин или страница в соцсетях.

Для финансовой индустрии эти тенденции означают рост спроса на универсальные платежные решения и новые сценарии оплаты - от социальной коммерции до покупок на гейминг-платформах. Мы также видим устойчивый интерес к кобрендовым продуктам, которые объединяют преимущества платежной карты и любимого бренда. Пример такого партнерства в Азербайджане - кобрендовая карта Visa Sea Breeze, выпущенная ABB, которая предлагает эксклюзивные привилегии для отдыха на курорте", - сказала старший директор.

Отвечая на вопрос о том, какие ключевые особенности сегодня отличают поколения Z и Alpha, она отметила, что нынешняя молодежь формирует новые правила взаимодействия с брендами.

"Это потребители, выросшие в цифровой среде, которые ожидают визуального и интерактивного контента. Для них важны подлинность бренда, его ценности и способность говорить на одном языке с аудиторией.

При этом молодые поколения все чаще отдают предпочтение впечатлениям, а не материальным вещам. Путешествия и участие в любимых фан-сообществах и культурных событиях являются неотъемлемой частью их идентичности. Поэтому компаниям важно не просто предлагать качественные продукты, а создавать незабываемый опыт, который соответствует интересам и образу жизни этого сегмента", - сказала Ненашева.

В последних исследованиях Visa все чаще поднимается тема "B2AI commerce", где искусственный интеллект становится полноценным участником процесса принятия решений о покупке. Как подчеркнула глава департамента маркетинга, коммерция переходит от модели поиска к модели намерения. Скоро вместо того чтобы самостоятельно изучать десятки предложений, пользователь сможет сформулировать задачу, а интеллектуальный агент подберет оптимальный вариант.

"Недавнее исследование Visa показало, что потребители уже начинают чувствовать себя более комфортно, используя искусственный интеллект при совершении покупок: 58% готовы позволить ИИ сравнивать цены, 55% - применять скидки и специальные предложения, а 38% - совершать покупки. Эта тенденция особенно заметна среди молодого поколения: 48% представителей поколения Z теперь доверяют платежам, обрабатываемым с помощью искусственного интеллекта.

Для бизнеса это означает необходимость взять на вооружение AI-first подход и структурировать информацию о продуктах так, чтобы ее мог проанализировать искусственный интеллект. При этом традиционный маркетинг никуда не исчезает. Бренды по-прежнему будут инвестировать в креативные кампании, контент и эмоциональную связь с потребителями. Однако у бизнеса появляется и новая аудитория - алгоритмы, для которых тоже нужно быть видимыми и релевантными.

При этом вопросы доверия и безопасности остаются ключевыми. Бизнесу важно убедиться, что взаимодействие происходит с проверенным ИИ-агентом, а не мошенническим ботом. Для этого Visa и разработала отраслевой стандарт Trusted Agent Protocol для безопасного взаимодействия между агентами и продавцами.

Не менее важен и контроль со стороны пользователя. В агентской коммерции, которую развивает Visa, предусмотрены четкие правила: пользователь заранее задает лимиты для покупок, токенизация привязывает карту к конкретному агенту, а финальное подтверждение операции остается за владельцем карты и проходит через биометрическую аутентификацию с технологией Visa Payment Passkey. Это позволяет сочетать удобство автоматизированных покупок с высоким уровнем безопасности", - рассказала Ненашева.

Рассказывая о том, какие коллаборации и международные события являются наиболее значимыми и успешными для компании с точки зрения бренда, вовлеченности аудитории и бизнес-результатов, старший директор отметила, что для Visa партнерства - это возможность быть частью событий, которые объединяют миллионы людей по всему миру:

"Уже многие годы такими платформами являются Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты FIFA, а также мы поддерживаем команды Формулы-1 Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App Racing Bulls. Через спортивные партнерства мы поддерживаем атлетов и болельщиков, а также создаем дополнительную ценность для клиентов, предлагая им уникальные впечатления и доступ к знаковым мировым турнирам".

В Азербайджане Visa активно развивает локальные инициативы - от поддержки спорта и образовательных проектов до партнерств с банками и запуска продуктов, ориентированных на устойчивое развитие и молодежную аудиторию. Рассказывая о маркетинговой стратегии Visa в нашей стране, Ненашева пояснила, что она тесно связана с глобальными приоритетами Visa, но также учитывает локальные особенности рынка.

"Например, как партнер Олимпийского движения во всем мире, мы гордимся сотрудничеством с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана, которое недавно было продлено. Локально Visa также поддержала кампанию "Watch the FIFA 2026 Final Live with Birbank!", приуроченную к Чемпионату мира по футболу FIFA 2026, благодаря которой клиенты Birbank получили возможность отправиться в США и увидеть финальный матч мирового первенства вживую. Также мы уже не первый год совместно с ABB выступает партнером футбольного лагеря Real Madrid Foundation Azerbaijan Clinic, помогая молодому поколению раскрывать свой потенциал через спорт, формировать характер и стремление к победе.

Еще одним важным направлением остается работа с молодежной аудиторией. Тут могу упомянуть студенческую карту TələbəPlus, созданную совместно с Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана и Kapital Bank. Она объединяет платежные возможности с доступом к широкому спектру скидок, бонусов и привилегий для студентов.

В основе всех этих проектов - стремление развивать платежные решения, которые отвечают потребностям разных поколений и сегментов азербайджанских клиентов", - заключила Ненашева.