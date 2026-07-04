Названа дата очередной встречи делегаций США и Ирана

Очередной раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, состоится 11 июля в Пакистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на информированные источники.

По данным источника, американская и иранская делегации продолжат переговорный процесс на территории Пакистана. Другие детали, включая повестку встречи и точное место ее проведения, пока не раскрываются.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США взяли недельную паузу в переговорах с Ираном из-за похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи.