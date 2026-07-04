https://news.day.az/world/1845997.html Названа дата очередной встречи делегаций США и Ирана Очередной раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, состоится 11 июля в Пакистане. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на информированные источники. По данным источника, американская и иранская делегации продолжат переговорный процесс на территории Пакистана.
Названа дата очередной встречи делегаций США и Ирана
Очередной раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, состоится 11 июля в Пакистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на информированные источники.
По данным источника, американская и иранская делегации продолжат переговорный процесс на территории Пакистана. Другие детали, включая повестку встречи и точное место ее проведения, пока не раскрываются.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США взяли недельную паузу в переговорах с Ираном из-за похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи.
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