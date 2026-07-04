ЕС еще раз подтвердил стратегическую роль Азербайджана в регионе

Инициатива главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен провести в Баку Региональную конференцию по инвестициям в транспортную связность является важным показателем растущей роли Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра. Организация такой конференции в Баку может дать дополнительный импульс привлечению новых инвестиций в области транспорта, логистики, энергетики и цифровой связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, расширению сотрудничества по Среднему коридору и геоэкономической интеграции региона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По его словам, тот факт, что конференция пройдет в Баку, можно рассматривать как показатель важности, которую Европейский Союз придает стратегической роли Азербайджана в развитии региональной транспортной инфраструктуры и устойчивых транспортных маршрутов. Эта платформа создаст широкие возможности для формирования новых партнерств между государствами, международными финансовыми институтами и частным сектором, подчеркнул Агамирзаев.

По большому счету, нынешние поиски Европой и Азией путей транспортной связности не являются чем-то новым, считает эксперт. Все сегодняшние проекты - это части программы ТРАСЕКА, принятой в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В дальнейшем к ней присоединились и многие другие страны, включая Иран, Турцию, Румынию, Болгарию и так далее. А в 1998 году при поддержке США было достигнуто соглашение о создании железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспортного коридора из Китая и Монголии в Европу через государства Южного Кавказа и Центральной Азии. Тот самый коридор Восток-Запад или же Средний коридор, сказал Агамирзаев.

Смысл программы, отметил он, заключался в том, чтобы соединить Балтийское, Каспийское, Черное, Средиземное моря, а также Персидский залив. То, что мы видим сейчас, - это части того проекта. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) - это одна из веток. И на ней сегодня сделан наибольший акцент. Другая ветка, например, идет из Китая через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.

"Со средним коридором будет интегрирована автодорога Виа Карпатиа, идущая от польского Гданьска до турецкой границы. В отличие от проекта Междуморье, инициированного ранее Польшей, Виа Карпатиа активно строится. Эта автодорога - уже давно не просто проект, а реальность, она пройдет через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу.

Важное стратегическое расположение имеет Украина, но война эту ее значимость блокирует. Сейчас перестраиваются логистические цепочки, в том числе в Украине. Если раньше она завязывала логистику на Черноморске Одесской области, то сейчас приходится диверсифицировать как пассажиропотоки, так и грузопотоки в сторону, в основном, Польши, а также Молдовы, Румынии, Словакии, Венгрии. Основными экспортными узлами служат дунайские порты Рени и новопостроенный Измаил. Логистика привязана к Констанце (Румыния) или Гданьску (Польша). Дальше перевозки продолжаются железными дорогами.

Напомню, что на состоявшейся в Гданьске конференции по восстановлению Украины URC2026 были достигнуты важные соглашения в сфере транспорта и логистики. В том числе рассматривается вопрос предоставления паромных, контейнерных и других терминалов Черноморского порта в долгосрочную концессию. На мой взгляд, за этими процессами стоит внимательно следить и Азербайджану, потому что их результаты будут способствовать повышению конкурентоспособности Среднего коридора", - сказал Агамирзаев.

По словам эксперта, традиционные транспортно-логистические маршруты меняются на наших глазах.

Те дороги, которые строятся на Южном Кавказе и Анатолии, - это части единого пазла, отметил наш собеседник. Турция уже использует выходы на Ближний Восток. Дальше, на Балканах есть дороги, и почему бы не присоединиться к ним, если развита инфраструктура? На Востоке Афганистан, с которым имеется рабочий маршрут Лапис-Лазули (Лазуритовый коридор).

"Как дороги, проходящие через Южный Кавказ и Анатолию, влияют на мировую логистическую цепочку? Как эти дороги усилят регионализацию и интеграцию между регионами? Это можно проследить по картам, на которых видно, как регионы связываются в общую цепочку.

Дорога развития. Это маршрут, соединяющий Персидский залив в Ираке (порт Аль-Фав) с турецкой границей и далее с Европой.

Хиджасская дорога. Железная дорога, построенная в начале ХХ века при поддержке султана Османской империи Абдул-Хамида II. Турция, Сирия и Иордания обсуждают сегодня возрождение этого маршрута.

Виа Карпатия, проект, о котором уже сказано выше.

Дорожные проекты в рамках программы CAREC (Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество), направленные на развитие транспортных коридоров Дороги к процветанию - CAREC Program, соединяющих Китай, Пакистан, Центральную Азию с Турцией и Южной Европой", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева