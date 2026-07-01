https://news.day.az/politics/1845395.html Баку примет конференцию по инвестициям в региональную взаимосвязанность - президент Еврокомиссии Мы будем работать над организацией конференции по инвестициям в развитие региональной взаимосвязанности, предпочтительно здесь, в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Баку примет конференцию по инвестициям в региональную взаимосвязанность - президент Еврокомиссии
Мы будем работать над организацией конференции по инвестициям в развитие региональной взаимосвязанности, предпочтительно здесь, в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
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