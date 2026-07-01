https://news.day.az/officialchronicle/1845364.html Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы 1 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступают с заявлениями для прессы. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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