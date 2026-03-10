Средний коридор вновь доказал свою незаменимость

Геополитика в очередной раз показывает, что логистические маршруты - это вопрос не только экономики, но и стратегии. Средний коридор (Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа), который и прежде считался перспективным, после обострения ситуации на Ближнем Востоке и риска закрытия Ормузского пролива фактически стал "спасательным кругом" для многих торговых компаний. Чему свидетельство - цифры.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По словам эксперта, за последние 7 дней спрос на контейнерные перевозки по Среднему коридору увеличился на 450-500 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с резким увеличением грузопотока в портах Актау и Баку время обработки грузов увеличилось в три раза.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и выгоден, и безопасен. Время доставки грузов по Среднему коридору - около 15 дней, а по традиционному морскому маршруту - 45-55 дней. Большая разница. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс за последние дни уже практически достигла своего физического предела: за прошедшую неделю объем перевозок увеличился на 35 процентов, а очереди из поездов на границах растянулись на несколько километров. Это естественный процесс. Транспортные линии взаимосвязаны, и блокировка одного направления ведет к загрузке других. На севере и юге от Азербайджана идут войны, кроме того, наши северный и южный соседи находятся под санкциями. Это заставляет обратить все взоры к Среднему коридору. За последние четыре года внимание к нему и без того выросло. Возрос грузопоток, ведутся модернизационные работы. Даже без обострения на Ближнем Востоке, в 2026 году ожидалась позитивная динамика, так как некоторые инфраструктурные проекты и цифровизация ряда участков маршрута влияют на сокращение транзитного времени", - сказал Агамирзаев.

Эксперт отметил, что если раньше в порту Алят обрабатывалось 100 тысяч контейнеров, то в этом году благодаря внутренним инвестициям Азербайджан увеличил этот показатель до 150 тысяч 20-фунтовых контейнеров и планирует в среднесрочной перспективе довести этот показатель до 260 тысяч. Как видим, хотя порт Алят функционирует всего девятый год, заложенные первоначально показатели значительно выросли и продолжают увеличиваться. Однако, подчеркнул наш собеседник, это должен быть синхронный процесс. Очень важно, чтобы по другую сторону Каспия создавались условия для таких же объемов, что позволило бы сделать маршрут более удобным. В этой логике очень важны дноуглубительные работы, которые планируют провести в портах Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Эти меры повлияют на эффективность маршрута, несмотря на то, что имеются проблемы на Каспии.

"В любом случае, достигнутые результаты, думаю, будут закрепляться и при разных сценариях основной грузопоток будет направляться по этому маршруту. Те проекты, которые на данный момент реализуются в Азербайджане, Турции, Грузии, странах Центральной Азии, дают возможность перенаправлять грузы с запада на восток и с востока на запад с коротким транзитным временем и по безопасным территориям. В ближайшие два-три года завершатся проекты на территории Турции, что даст возможность этот грузопоток еще более увеличить", - сказал Агамирзаев.

Эксперт подчеркнул, что транспортно-логистические проекты, а также энергетические проекты, в свое время инициированные и реализованные Азербайджаном, сегодня уже полностью доказали свою необходимость и рентабельность. Взять хотя бы железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которой пророчили простой и называли провалом.

"Как я уже отметил, спрос на БТК в условиях сегодняшнего геополитического кризиса вырос на 35 процентов. Кстати, сегодня БТК также является гарантом транспортной безопасности и Нахчыванской Автономной Республики. В августе прошлого года в Ыгдыре состоялась закладка железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу. 224-километровая железная дорога дотянется до границы с Нахчываном и позволит, хоть и окружным путем, направлять грузы и пассажиров в НАР. Магистраль рассчитана на перевозку 5,5 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов. Новая дорога станет частью коридора Восток-Запад. То, что она соединит Баку с НАхчываном, не означает, что мы отказываемся от Зангезурского коридора. Вовсе нет. Мы создаем транспортное кольцо. У нас есть транскавказская магистраль, соединяющая порты Каспийского и Черного морей, а после того, как будет реализован проект TRIPP, мы фактически получим бесшовную кольцевую железную дорогу, объединяющую три страны Южного Кавказа и Турцию. Кавказское кольцо", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева