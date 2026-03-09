Известный турецкий актер и режиссер Тамер Карадаглы в Баку

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр посетил генеральный директор государственных театров Турции, известный турецкий актер и режиссер Тамер Карадаглы, сообщает Day.Az.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров ознакомил гостя с историей и современными достижениями возглавляемого им театра. В ходе встречи Тамеру Карадаглы была представлена информация о творческой деятельности коллектива, а также проведена экскурсия по зданию театра, где он смог ознакомиться с его техническими возможностями и сценической инфраструктурой.

Отметим, что в Аздраме при поддержке министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню национального театра Азербайджана, отмечаемого 10 марта. В этот день в мероприятии примут участие руководители театров тюркоязычных стран, с которыми Аздрамой подписан меморандум о сотрудничестве. Встреча станет важной площадкой для укрепления культурных связей и обмена опытом между творческими коллективами, послужит дальнейшему развитию международного театрального сотрудничества.

