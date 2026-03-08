https://news.day.az/world/1820858.html Атака американской подлодки на иранский флот - более 100 погибших и пропавших По меньшей мере 104 человека погибли и 20 пропали без вести в результате атаки подлодки США по иранскому эсминцу IRIS Dena. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба иранской армии.
"На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли, 20 из них считаются пропавшими без вести", - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что корабль возвращался с военных учений.
