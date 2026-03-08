https://news.day.az/society/1820761.html Дипломатические представители из Германи и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО Вечером продолжилась эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тринадцать человек из Германии и шесть дипломатических представителей из Испании были эвакуированы через пограничный пункт "Астара".
Процесс эвакуации на государственном пограничном пункте "Астара" продолжается без перебоев, а пересечения границы осуществляются в соответствии с действующими процедурами и под надзором соответствующих ведомств.
Ранее мы сообщали, что посол и дипломаты Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
