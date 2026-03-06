Определился представитель Азербайджана на "Евровидении 2026"

Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2026" представит JIVA (Джамиля Гашимова), сообщает Day.Az со ссылкой на официальную страницу конкурса.

Для участия в "Евровидении 2026" поступило 100 заявок. Было представлено 186 песен, из них 107 принадлежали местным, а 79 - зарубежным авторам. Жюри было проведено несколько этапов для определения представителя страны на евросонге.

Джамиля Гашимова - лауреат и участница проектов "Бакинская осень", Show Time, выходила на сцену престижного международного фестиваля Montreux Jazz Festival, выступала вместе с группой RAST под руководством заслуженного артиста Рашада Гашимова, была солисткой группы Hazz Band. В её репертуаре композиции в жанрах pop, dance и R&B, которые она исполняет на азербайджанском, русском и английском языках.

"Евровидение 2026" пройдёт в Вене. Первый полуфинал - 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, а финал - 16 мая.