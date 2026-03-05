5 марта Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о центре.

Отмечается, что Бакинский городской наркологический центр, основанный в 1980 году, является первым наркологическим медицинским учреждением в Азербайджане. Ранее он функционировал как Бакинский городской наркологический диспансер.

Сообщается, что в то время, когда в рамках борьбы с алкоголизмом наркология была отделена от психиатрии, началось создание наркологических учреждений. Этот наркологический центр стал первым, открытым в Азербайджане.

В 2012 году диспансер был капитально отремонтирован Министерством здравоохранения и вновь введен в эксплуатацию. Решением Министерства здравоохранения от 11 августа 2020 года на базе Бакинского городского наркологического диспансера было создано юридическое лицо публичного права "Бакинский городской наркологический центр". В Центре предусмотрено 16 кабинетов: регистратура, приемное отделение, 7 врачебных кабинетов, манипуляционный кабинет и 6 административных кабинетов.

Центр обслуживает 12 районов столицы. Здесь работают 18 врачей, 25 медсестер и 27 сотрудников на других должностях. Центр способен обслуживать в течение дня до 200-300 граждан.

В Бакинском городском наркологическом центре на учете по столице состоят 17 557 человек. Из них 1416 человек - с алкогольной зависимостью, 14 753 человека - психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотических веществ, и 1388 человек - психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением токсических веществ.

Ежедневно в центр обращаются около 20 человек, страдающих наркотической зависимостью. Обращения по поводу алкогольной зависимости поступают редко. Пациенты с острым алкоголизмом направляются на стационарное лечение, а пациенты с легкой формой алкогольной зависимости проходят амбулаторное лечение в центре.

В Бакинском городском наркологическом центре также проводится обследование на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C.

Также сообщалось, что для центра выделено новое место и куда оно будет переведено в ближайшее время.

Лейла Алиева посетила регистратуру, приемное отделение, кабинеты врачей, старшей медсестры и манипуляционную комнату, пообщалась с медицинским персоналом центра и сфотографировалась с ними.