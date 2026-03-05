Украина выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских дронов
Украина выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских дронов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства.
"Посольство Украины в Азербайджане внимательно следит за информацией и сообщениями об атаке иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана", - говорится в заявлении.
Диппредставительство выразило поддержку и солидарность с Азербайджаном и призвало к более тесному международному сотрудничеству для противодействия угрозам региональной и глобальной безопасности.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
