Украина выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских дронов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства.

"Посольство Украины в Азербайджане внимательно следит за информацией и сообщениями об атаке иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана", - говорится в заявлении.

Диппредставительство выразило поддержку и солидарность с Азербайджаном и призвало к более тесному международному сотрудничеству для противодействия угрозам региональной и глобальной безопасности.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.