В НАТО заявили о готовности применить статью о коллективной обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи 5 о коллективной обороне в случае инцидентов, связанных с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о том, как НАТО может отреагировать на подобные ситуации.

"Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, - это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса", - подчеркнул Рютте.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.