Макгрегор рассказал о переговорах с UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в интервью для Instagram-аккаунта Drink Litt сообщил, что ведет переговоры с UFC по поводу следующего поединка, передает Day.Az.

"Я обсуждаю с UFC мой следующий бой. Он пройдет на турнире в Белом доме или в его окрестностях. В любом случае, это будет летний бой. Конор Макгрегор возвращается", - заявил Макгрегор.

В октябре прошлого года ирландец уже анонсировал свое участие в турнире UFC в Белом доме, однако руководство промоушена не подтвердило эту информацию.

Напомним, что турнир UFC White House намечен на 14 июня 2026 года. Об этом ранее заявил Дональд Трамп, который в этот день будет праздновать свое 80-летие. Также 14 июня в США отмечается День флага. Ожидается, что октагон будет установлен прямо на лужайке у Белого дома, но состав участников турнира пока не раскрыт.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил серьезный перелом ноги и с тех пор не выступал. Несмотря на это, он не раз заявлял о своем намерении вернуться в ММА, но до сих пор не выходил в октагон.