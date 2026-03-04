Трамп поручил защиту танкеров и энергопоставок через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что с немедленным вступлением в силу поручил Корпорации по развитию финансов США (DFC) предоставлять страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности для всей морской торговли, особенно энергоресурсов, проходящей через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, эта мера будет доступна всем судоходным компаниям, а при необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через пролив как можно скорее.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоресурсов в мир и готовы использовать свой экономический и военный потенциал для этого. Он также сообщил, что последуют дополнительные меры.

Ранее советник командующего КСИР Джаббари заявил, что силы КСИР закрыли Ормузский пролив для судоходства и готовы атаковать суда, пытающиеся пройти через него.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.